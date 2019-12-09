Общество

В ноябре псковский Росреестр оштрафовал нарушителей на 877 тысяч рублей

В рамках исполнения надзорных функций, в ноябре текущего года специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области проведено 114 проверок соблюдения требований действующего законодательства при пользовании земельными участками в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверками выявлено 149 нарушений земельного законодательства, большая часть из которых была связана с самовольным занятием земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 121 предписание об устранении выявленных фактов, количество лиц привлеченных к административной ответственности - 80, возбуждено 97 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 877 000 рублей. Землепользователями самостоятельно устранено 101 нарушение.