Общество

В Пскове откроют мемориальную доску в честь основательницы псковского хосписа Людмилы Степановой

Мемориальную доску в честь основательницы и бывшего директора псковского «Хосписа имени святой Марфы - Марии» Людмилы Валентиновны Степановой откроют в Пскове в пятницу, 20 декабря. Решение об этом было принято депутатами Псковской городской Думы в ходе 26-ой очередной сессии, которая состоялась 14 июня. Таким образом будет отмечен весомый вклад псковички в развитие паллиативной помощи в России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Напомним, что в 1993 году Людмила Степанова основала в Пскове один из первых российских хосписов и возглавляла это учреждение с июля 2001 года по декабрь 2017 года. По ее инициативе в 2002 году была создана Псковская городская общественная организация «Круг друзей хосписа имени святой Марфы-Марии». В июле 2018 года после тяжелой болезни Людмилы Валентиновны не стало.

Людмила Степанова имела звание «Отличник здравоохранения СССР», грамоты от администраций разного уровня, обкома профсоюза работников здравоохранения. В связи с 15-летием хосписа в 2008 году ее наградили медалью «За заслуги перед Псковом». За милосердие и долголетнюю инновационную социальную работу для тяжёлых больных в хосписе в 2014 году удостоена высокой награды Русской Православной Церкви - медали святой Евфросинии. В июле 2018 года ее имя посмертно занесли в Книгу почета Пскова.