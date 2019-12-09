Общество

Прокуратура обязала администрацию Дновского района обеспечить жильем сироту

Прокуратура Дновского района в связи с обращением местного жителя, имеющего статус лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дновского района, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на основании решения жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 году молодой человек включен в список лиц указанной категории, которые подлежат обеспечению жилым помещением.

В настоящее время он достиг возраста 21 года, при этом ему не предоставлено жилое помещение по договору социального найма специализированного жилого помещения при достижении возраста 18 лет, несмотря на то, что он более 3 лет включен в список для обеспечения жилым помещением.

Денежные средства из областного бюджета для приобретения квартиры в бюджет муниципального образования «Дновский район» не поступили. В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление к районной администрации с привлечением в качестве третьих лиц администрации Псковской области, комитета по социальной защите населения Псковской области и Территориального отдела Дедовичского района комитета по социальной защите населения Псковской области об обязании обеспечить ребенка, оставшегося без попечения родителей, жилым помещением.

Суд удовлетворил требования прокурора. Реальное исполнение решение суда взято прокуратурой района на контроль.