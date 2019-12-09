Общество

В России стало в полтора раза больше гипертоников

За десять лет в России число пациентов с гипертонией увеличилось на 57 процентов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет «Собеседник».

Так, в 2018 году в России число пациентов с диагнозом «болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением» насчитывалось 1,54 млн, тогда как в 2018 году их было 979 тысяч.

По словам медика распространённость артериальной гипертонии среди мужчин составляет 49 процентов, а среди женщин — 40 процентов. Однако препараты для снижения артериального давления принимают в основном женщины (62 процента женщин против 42 процентов мужчин).

Ранее медики предупредили, что повышенное давление, которое держится в течение длительного времени, увеличивает риск сердечного приступа, тромбоза и инсульта.