Общество

Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии еще на год

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года включительно. Установлена обязанность Пенсионного фонда России (ПФР) учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

Реализация закона, по оценке кабмина, позволит в 2022 году увеличить доходы бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 млрд рублей и уменьшить на эту сумму предоставляемый фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян с 2014 года направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2021 года включительно.

В первом чтении правительственный законопроект о продлении на год заморозки накопительной части пенсии Госдума приняла в октябре.