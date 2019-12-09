Общество

В России увеличат штрафы за неисполнение требований приставов

Депутаты Госдумы приняли закон об ужесточении административной ответственности в случаях, если неисполнение требований судебных приставов представляет опасность для людей, сообщает «Парламентская газета».

Авторами документа выступили депутаты государственной Думы во главе с первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным.

Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за неисполнение должником исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности, промышленной безопасности или безопасности гидротехнических сооружений, соблюдением требований в области строительства в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении административного штрафа.

Отмечается, что за такие деяния предусмотрены: для граждан — штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юрлиц — штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к исключительной компетенции судей и наделить полномочиями по составлению соответствующих протоколов об административных правонарушениях должностных лиц ФССП РФ», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

Он пояснил, что документ направлен на ужесточение административной ответственности должника за неисполнение исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера, принятого в целях недопущения угрозы жизни или здоровью людей, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды.

«При этом речь идет о случаях, когда требования не исполняются в срок, вновь установленный судебным приставом после вынесения постановления о наложении административного штрафа», — отметил Марданшин.