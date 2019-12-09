Общество

Альманах «След в вечности» выпущен студентами Псковского политехнического колледжа

В Псковском политехническом колледже прошла презентация творческого альманаха «След в вечности», посвященного событиям Великой Отечественной Войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

«След в вечности» — это проект студентов, обучающихся по специальностям «Программирование» и «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В альманах вошли документы и фотографии из семейных архивов студентов и воспоминания родных, испытавших всю тяжесть Великой Отечественной войны.

В книге нашлось место воспоминаниям бывших малолетних узниц фашистских концентрационных лагерей: Раисы Кузиной, Маргариты Алексеевой, Евгении Березиной.

Пять месяцев студенты работали над проектом, по крупицам собирая информацию, записывая воспоминания и события тех времен.

Администрация колледжа благодарит за активное участие в создание альманаха: Клима Климова, Артёма Минибаева, Валентина Коршунова, Никиту Коршунова, Константина Новосельского, Виталия Плотникова, Ваге Степаняна, Никиту Савельева и Дениса Терентьева .

Руководитель проекта - преподаватель истории Ирина Стояновская .