Общество

Житель Пскова выиграл 7 млн рублей в лотерею

Сегодня, 10 декабря, в Пскове стало на одного миллионера больше. Пока еще неизвестный житель города выиграл суперприз государственной лотереи «Рапидо» в размере 7 000 000 рублей. Счастливым для него стал 170 428-й тираж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Столото».

Напомним, тиражи «Рапидо» проходят каждые 15 минут за исключением технических перерывов. По правилам, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Победу новоиспеченному миллионеру принесли числа: 3, 1, 13, 9, 17, 5, 11, 15 в первом поле билета и 1 - во втором. История удачи участника станет известна, как только он приедет на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото»

По статистике государственных лотерей, за последние два года суммы свыше 1 000 000 рублей выиграли 11 участников из Псковской области.

«Поздравляем нового победителя и ждем его для оформления выигрыша!» - отметили в пресс-службе компании.