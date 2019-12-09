Общество

За грубое нарушение правил работы СМИ-иноагентов предлагают штрафовать на сумму до 5 млн рублей

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате регионов одобрить на пленарном заседании 11 декабря поправки, вводящие новые штрафы за нарушение правил работы СМИ-иноагентами. Как пояснил глава этого комитета Андрей Клишас, штрафы ранжируются в зависимости от вида нарушения — первое, повторное, грубое, сообщает «Парламентская газета».

Ранее Совфед одобрил поправки, расширяющие список лиц, которые могут подпадать под определение СМИ-иностранные агенты, чья информация должна маркироваться особым образом. Такой статус теперь может получить не только юридическое, но и физическое лицо, которое получает финансирование из-за рубежа на массовое распространение информации. Также в новых изменениях к закону о СМИ прописаны ряд новых обязательств. В частности, это норма, которая обязывает иноагента регистрироваться на территории России.

На заседании комитета 10 декабря были представлены новые поправки в КоАП, которые разработаны сенаторами и устанавливают административную ответственность за нарушение правил работы СМИ-иноагентов. За нарушение этих правил физлицо должно будет заплатить штраф до 10 тысяч рублей, должностное лицо — до 50 тысяч рублей, а юрлицо — до 500 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы вырастут: для физлиц — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до миллиона рублей.

Если грубое нарушение правил работы в России СМИ-иноагентов, государство оштрафует физлицо на сумму до 100 тысяч рублей и/или применит административный арест до 15 суток, должностное лицо — до 200 тысяч рублей, юрлицо — до пяти миллионов рублей

«Закон должен обеспечить действенность норм, регулирующих деятельность СМИ-иноагентов в России», — пояснил Клишас.