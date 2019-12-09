Общество

Солистка группы Roxette умерла на 62-м году жизни

Солистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на Expressen.

По словам представителей певицы, Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в своей квартире после болезни. У певицы остались супруг Микаэль Болюс и двое детей.

Напомним, Мари Фредрикссон - композитор, автор песен, пианистка, более известна как солистка поп-рок группы Roxette (вместе с Пером Гессле). Принимала участие в записи сольных альбомов Пера Гессле и шведской группы Gyllene Tider. Занималась также сольной карьерой.