Общество

Хабенский стал лауреатом госпремии за достижения в благотворительности

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении актеру Константину Хабенскому государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2019 года. Документ размещен на портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».

«Присудить государственную премию… Хабенскому Константину Юрьевичу, учредителю Благотворительного фонда Константина Хабенского», - говорится в указе.

Госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности тем же указом присуждена Марии Большаковой - председателю Совета общероссийской благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России».

Фонд Хабенского создан в 2008 году. Он занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга.