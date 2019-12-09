Общество

Минприроды заявило об угрозе мусорного коллапса в регионах

В Минприроды предложили регионам принять меры для устранения критической ситуации в работе региональных операторов по обращению с отходами. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт ведомства.

«В ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация - зафиксирован существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям в связи с проблемами в работе региональных операторов и риском их банкротства», - говорится в сообщении.

Также опасения вызывает проблема неплатежей за вывоз отходов со стороны юридических лиц. Уровень неплатежей - порядка 70%, отметили в ведомстве.

Чтобы стабилизировать ситуацию, в Минприроды предлагают развернуть информационную кампанию по увеличению собираемости платежей за мусор, особое внимание уделив неплатежам юридических лиц. Также предлагается обязать бюджетные учреждения покрыть долги за вывоз мусора. Кроме того, следует привести в порядок контейнерные площадки, считают в министерстве.

Для стабилизации деятельности регоператоров ведомство предлагает рассмотреть возможность компенсации им выпадающих доходов, а также оказать содействие в выявлении скрытых потребителей и доначислении им платы за обращение с мусором. Стоит и провести переоценку нормативов накопления ТКО, говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин направил главам регионов предупреждения о необходимости принять меры по недопущению ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу мусора по вине региональных операторов.

«Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», - подчеркнул министр.

Россия с 2019 года перешла на новую модель обращения с мусором. В регионах действуют территориальные схемы, выбраны операторы, которые занимаются вывозом, переработкой, сортировкой, захоронением мусора, а граждане оплачивают новую коммунальную услугу.