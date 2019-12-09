Общество

Управление Минюста РФ по Псковской области информирует религиозные организации о новом порядке работы с драгоценными металлами

Управление Минюста РФ по Псковской области информирует религиозные организации о новом порядке работы с драгоценными металлами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Минюста России по Псковской области, 7 июля 2018 года пункт 9 постановления правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» дополнен подпунктом «г», согласно которому ФКУ «Пробирная палата России» отказывает юридическим лицам в постановке на специальный учет в случаях отсутствия в сведениях о юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД), связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Таким образом, религиозная организация, осуществляющая торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, обязана иметь в ЕГРЮЛ сведения о кодах по ОКВЭД (47.77.2 и 47.78.4), связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней. При этом религиозная организация сама выбирает код по ОКВЭД с учетом осуществляемого вида деятельности при условии, что такой вид (форма) деятельности предусмотрены ее учредительными документами.