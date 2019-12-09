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Общество

Повышение кадастровой стоимости земли привело Воронцовскую волость к финансовому кризису

10.12.2019 15:57|ПсковКомментариев: 0

Воронцовской волости Псковской области окажут финансовую поддержку из бюджета региона за счет дотаций на сбалансированность, поскольку там сложилась критическая ситуация с проседанием по земельному налогу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 10 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту бюджета сообщила первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова.

Проблему обозначил глава волости Владимир Орлов. Он указал, что анализ доходов местного бюджета показал, что начиная с 2016 года в основном по земельному налогу в поселении отмечается значительное снижение доходов. Главной причиной такого снижения он назвал повышение кадастровой стоимости земельных участков.

«Во-первых, у нас идут массовые отказы от земельных участков, которые находятся в частной собственности, это в основном личные подсобные хозяйства. Лично я платил 205 рублей за гектар, а скачок произошел сразу до 6300 рублей. У нас 102 отказных участка, а это около 183 тысячи рублей налогов, которые ушли из доходной части бюджета. Во-вторых, в связи с высокой стоимостью права оформления регистрации права собственности при вступлении в наследство и невостребованностью этого имущества, люди не вступают в наследство. За два последних года у нас было 37 человека умерших, которые имели такую собственность, из них только по четырем наследники вступили в наследство. Предполагаемая кадастровая стоимость этих участков – около 28 млн рублей, это еще около 56 тысяч рублей налогов в минус из бюджета», - рассказал он.

Также, по его словам, в связи с повышением кадастровой стоимости юрлица, имеющие в своей собственности земельные участки, провели межевание, то есть уточнение границ. «Иногда участки площадью в 500 метров становились 50 метров. Была 391 тысяча рублей налогов от юрлиц в 2018 году, а на сегодня – 170 тысяч рублей, и задолженностей по налогу при этом нет. В итоге только по земельному налогу, по нашим расчетам, мы потеряли 458 тысяч рублей. И ждать, что появится какой-то новый налогоплательщик нам не приходится», - отметил Владимир Орлов.

Замглавы администрации Островского района Юлия Колпинская в свою очередь отметила, что по итогам 2018 года на счете поселения было порядка 700 тысяч рублей. Эти деньги были учтены на 2019 год. «Поэтому волость смогла полгода прожить, тратя остатки 2018 года. При этом мы смогли обеспечить только выплату заработной платы, потому что из всей доходной части бюджета, которая составляет 1,77 млн рублей, 1,5 млн рублей – это налог на землю. На 1 января 2020 года остатков от 2019 года уже не будет. Наоборот, ожидается кредиторская задолженность за освещение и содержание воинских захоронений. Волости нужно на что-то жить до момента уплаты земельного налога, иначе даже заработную плату будет платить не из чего», - прокомментировала она.  

Первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова заверила, что в течение года исполнение бюджетов и районов, и поселенческого уровня, внимательно контролируется. «В течение 2019 года критической ситуации по районам и поселениям области мы не наблюдаем. У нас только один районный бюджет очень сильно проседает – это бюджет Пыталовского района. В этом году району в связи с этим оказывалась финансовая помощь за счет дотаций на бюджетную сбалансированность», - добавила она.

В то же время она подтвердила, что волость действительно проседает именно по исполнению земельного налога. «Мы уменьшили налоговый потенциал для этой волости при расчете дотаций. Вместе с тем расходы у данной волости были увеличены. Дотация на следующий финансовый год увеличилась раза в 4 по сравнению с 2019 годом. В этом году поселение завершит исполнение бюджета, а в следующем году мы предлагаем по итогам отчета за 2019 год вернуться к этому вопросу. Инструменты для помощи поселению есть», - заключила Людмила Павлова.

Вице-спикер областного Собрания депутатов Борис Полозов отметил, что этот механизм применим не только для Воронцовской волости, но и для всех поселений, где складывается напряженная ситуация с доходами.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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