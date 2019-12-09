Общество

Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет

Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт департамента труда и социальной защиты Москвы.

Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах. А в случае выявления дополнительных обстоятельств - и лишении родительских прав.

«В рамках иска мы готовим ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка и ее родителей», - говорится в сообщении.

В соцзащите подчеркнули, что обеспокоены судьбой девочки и в центр были направлены специалисты опеки и психолог, который будет заниматься с ребенком. «Департамент заинтересован в том, чтобы права ребенка были соблюдены в полном объеме, и держит ситуацию на контроле», - отмечается в сообщении.

Ранее на сайте Meduza был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. По данным опубликованного расследования, в январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке, она может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее. По данным издания, родители оплачивали проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь.