Общество

Псковская область вошла в тройку регионов по благополучному состоянию межнациональных и межконфессиональных отношений

Псковская область включена в тройку регионов России, где межнациональные и межконфессиональные отношения складываются наиболее благополучно. Столь высокая оценка администрации президента Российской Федерации была озвучена на Всероссийском совещании по реализации государственной национальной политики, которое проходит в Москве во вторник, 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковскую область по поручению главы региона Михаила Ведерникова на мероприятии представляет вице-губернатор Николай Цветков.

К участникам заседания с приветственным словом обратился врио руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, который представил актуальные вопросы реализации национальной политики.

Для участников Всероссийского совещания подготовлена насыщенная деловая программа. Доклады спикеров затронут реализацию государственных программ национальной политики на 2020 год, применение методических рекомендаций о реагировании на конфликтные и предконфликтные состояния, а также реализацию комплексных планов по социально-экономическому и этнокультурному развитию различных этнических групп.

Напомним, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Псковской области проживают представители 130 национальностей. С 2010 года ведется работа по выстраиванию взаимодействия органов исполнительной власти с общественными организациями, действующими на территории Псковской области, в целях координации действий по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, патриотическому воспитанию населения, сохранению культурных традиций.

С 2014 года на территории региона проводится конкурс по предоставлению субсидий на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. За это время господдержку в реализации получили более 50 социальных проектов на общую сумму порядка 7,5 млн рублей. В 2016 году администрация Псковской области и ФАДН России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации задач государственной национальной политики.