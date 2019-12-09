Общество

В Острове провели «День добрых сердец»

В средней школе № 7 города Острова провели «День добрых сердец» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, всех собравшихся в концертном зале образовательного учреждения приветствовали заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова и настоятель Островского Свято-Троицкого собора священник Роман Павлов. Они немало добрых слов адресовали организаторам мероприятия, волонтерам из объединения «Голос сердца», а также особенным детям и их родителям.

Зрители услышали песни, увидели танцы и кукольный спектакль «Теремок», познакомились с Незнайкой.

После концерта прошли мастер-классы по изготовлению открыток и новогодних елочек. Поблизости с этой площадкой располагалась игровая зона. Артисты школьного кукольного театра учили ребят и волонтеров работать с куклами, после чего волонтеры с помощью кукол общались с детьми.

Как отметили организаторы мероприятия, особенные дети — «это дети с открытой душой, в их объятиях столько счастья и благодарности». «Именно, ощущая это, мы поняли, что сделали действительно доброе дело», - отметили организаторы.

Руководитель волонтерского отряда «Голос сердца» Ирина Смирнова рассказала о проекте «Мы вместе, мы рядом» в рамках которого прошел «День добрых сердец». «Проект направлен на вовлечение детей-инвалидов в общественную жизнь, их адаптацию в социум. Проект мы защитили на молодежном форуме «Выше крыши», прошедшем в сентябре в Санкт-Петербурге»,- сообщила Ирина Смирнова.

В рамках форума прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов, который провела Росмолодежь. На нем проект, подготовленный островскими волонтерами, успешно представила молодой преподаватель химии и английского языка, участница волонтерского движения Мария Жукова. Островичи выиграли грант в размере 160 тысяч рублей. Это позволило закупить необходимую аппаратуру для проведения разнообразных мероприятий. «Для мастер-классов мы также приобрели большое количество материалов. В настоящее время практически еженедельно все мастер-классы проводятся на территории школы. Только «Скобариаду», где учили детей русским играм, организовали на свежем воздухе», - рассказала Мария Жукова.