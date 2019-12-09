Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выше эпидпорога на 22,6%

За неделю со 2 по 8 декабря в Псковской области заболело ОРВИ 4435 человек (70,44 на 10 тыс. населения). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость ОРВИ выше недельного эпидемического порога по совокупному населению на 22,6%.

В г. Пскове за неделю заболело ОРВИ 2261 человек (107,61 на 10 тыс. населения), что выше недельного эпидемического порога на 5,4%.

За неделю госпитализировано 150 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. За неделю обследовано 28 больных с признаками ОРВИ. Среди 28 обследованных не зарегистрированы случаи гриппа.

На 6 декабря за счет федерального бюджета привито против гриппа 201024 взрослых (87,87 % привитых от плана иммунизации взрослых) и 51394 детей (95,17 % привитых от плана иммунизации детей). Всего привито за счет других источников 20683 человек. Процент привитых от численности населения Псковской области (с другими источниками) составляет 43,38 %.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что прививку против гриппа бесплатно можно сделать в поликлиниках г. Пскова и Псковской области. При себе необходимо иметь паспорт и полис.