Общество

Запрещен выход и выезд на лед Псковского, Теплого и Чудского озер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о запрете выхода граждан и выезда транспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Ограничительные мероприятия вступают в силу 10 декабря этого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Согласно распоряжению запрет вводится на основании положения о комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также данных ледовой разведки на озерах.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах руководство Печорского, Псковского и Гдовского районов организует работу оперативных групп по контролю за соблюдением запрета, а также будет проводить информирование населения в местах традиционного массового выхода на лед водоемов. Пограничному управлению ФСБ России по Псковской области рекомендовано оказать необходимое содействие руководству муниципальных образований и ограничить доступ населения в пограничную зону Псковского, Теплого и Чудского озер.

УМВД России по Псковской области вместе с Главным управлением МЧС России региона организуют дежурства на временных постах, чтобы не допустить выхода граждан на ледяной покров водоемов. Спасателям рекомендовано обеспечить готовность подразделений для проведения спасательных работ. К работе по проведению профилактических мероприятий и рейдов также присоединятся специалисты Управления Росприроднадзора по Псковской области, отдела государственного контроля, надзора и рыбохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Напомним, что за нарушение запрета выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер предусмотрена административная ответственность в рамках статьи 2.27 закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».