Видеоролик о Псковщине будут показывать в «Ласточках» и поездах до Москвы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников презентовал представителям Октябрьской железной дороги видеоролик о богатой истории и современных достижениях Псковской области, с показа которого открылся Второй Псковский медиафорум.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на рабочем совещании главы региона с директором Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым также присутствовала Юлия Минеева - генеральный продюсер компании «Omni production», коллектив которой организовал съемочный процесс и монтаж на безвозмездной основе при поддержке кинокомпании «Ленфильм».
Глава региона предложил использовать ролик в «Ласточках» и поезде сообщением Псков-Москва. Предложение губернатора Владимир Голоскоков поддержал.