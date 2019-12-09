Видеоролик о Псковщине будут показывать в «Ласточках» и поездах до Москвы

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Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга получили от 19 лет до пожизненного

Антон Минаков: Наша задача на выборах 2020 года - взять максимальное количество мандатов

Артур Гайдук: Псковская область теряет около 12 млн рублей на выездах скорой помощи к неидентифицированным пациентам