Общество

Судьбу трех железнодорожных переездов в Великих Луках обсудили губернатор и директор ОЖД

Дальнейшую судьбу железнодорожных переездов «Самарский», «Лазавицкий» и «1-й Сеньковский» в Великих Луках обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Как отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, в конце прошлого года введен в эксплуатацию новый путепровод, что дает возможность беспрепятственно попасть из одной части города в другую.

В свою очередь глава администрации Великих Лук Любовь Романова, которая также принимала участие в рабочей встрече, заметила, что к вопросу закрытия переездов необходимо подходить осторожно, потому что необдуманные решения могут привести к транспортному коллапсу в городе.

«Перекресток, на который выходит новый путепровод, сейчас находится на реконструкции. Если оценивать пропускную способность железнодорожных переездов, то через „Самарский“ проезжает около 26 тыс. машин в сутки, „Лазавицкий“ - 7 тыс. автомобилей в сутки, „1-й Сеньковкий“ - около 20 тыс. машин в сутки», - отметила Любовь Романова. Глава администрации Великих Лук также добавила, что полноценно заменить железнодорожные переезды позволит введение в эксплуатацию второго путепровода, который должен соединить улицу Глинки и улицу Малышева. Проектная документация на объект будет готова в ближайшее время, предположительный срок введения в эксплуатацию - 2021 год.

Глава региона поручил провести разъяснительную работу с жителями города по закрытию одного из трех переездов в начале следующего года. Это поможет обеспечить выполнение федерального законодательства со стороны Октябрьской железной дороги, согласно которому в радиусе 5-ти километров от путепровода железнодорожные переезды должны быть упразднены. «Эта вынужденная и временная мера. Она позволит нам продолжить совместную работу над крупными проектами, которые повысят безопасность и беспрепятственность передвижения великолучан по городу», - отметил губернатор.