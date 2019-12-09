Общество

Путин обещает дополнительные меры по поддержке материнства

В ближайшее время будут предложены дополнительные меры по поддержке материнства, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы в последнее время предприняли немало шагов для поддержки материнства и детства. Имею в виду целый ряд обстоятельств, в том числе вопрос демографической ситуации. Я чувствую, что этого недостаточно», - сказал Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека, пишет «Интерфакс».

«Мы над этим думаем, думаем чтобы и людям помочь, и финансовую систему не разрушить, не разбалансировать. Думаю, что мы предложим в ближайшее время дополнительные действенные меры», - отметил президент.

В ходе встречи один из уполномоченных рассказал президенту о ещё одной социальной проблеме. По его словам, граждане, чей доход равен прожиточному минимуму, жалуются на удержание налогов из этой суммы.

Путин отметил, что этот вопрос чувствителен и важен. «Здесь есть над чем подумать. Я хочу вас заверить, что ваш вопрос без ответа не оставлю, но не сейчас», - сказал президент.

Он отметил, что имеющиеся предложения, в том числе по поддержке материнства, надо оформить.