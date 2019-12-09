Общество

В сопровождении псковских приставов два гражданина Алжира покинули Россию

Судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Псковской области осуществлено административное выдворение за пределы РФ двоих граждан Алжира. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в России решением суда они были признаны виновными в совершении административных правонарушений.

Один из граждан Алжира нарушил режим пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране.

Другой гражданин Алжира также нарушил режим пребывания в Российской Федерации. Но известно, что он прибыл в Россию в 2018 году на чемпионат мира по футболу, как болельщик. Срок действия паспорта болельщика истёк 31 декабря 2018 года, но он так и остался в России. В установленный законом срок, её не покинул.

На суде оба гражданина признали свою вину. Правонарушители были наказаны административным штрафом в 2 000 рублей и административным выдворением за пределы Российской Федерации.

В целях обеспечения исполнения принятого решения данные граждане были направлены в ФГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Далее административное выдворение иностранных граждан было осуществлено судебными приставами по ОУПДС группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области. Из Санкт-Петербурга, аэропорта «Пулково» - иностранные граждане были отправлены домой.