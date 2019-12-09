Общество

Андрей Турчак предложил готовить специалистов по межнациональным отношениям по целевому набору в вузах

В условиях дефицита квалифицированных кадров на местном уровне сегодня стоит формировать госзаказ на целевой набор специалистов в сфере межнациональных и религиозных отношений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия», об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при верхней палате парламента.

По его словам, необходимо выстроить целостную систему подготовки кадров для реализации государственной политики. «Нужна система подготовки специалистов, которая учитывает современные запросы и одновременно опирается на уже накопленный научный опыт и уже имеющиеся методики и разработки», - заметил сенатор.

Турчак напомнил, что в прошлом году был принят закон, который предполагает, что студент-целевик, обучающийся в государственном вузе, должен отработать по профессии в течении трех лет после окончания учебы. По мнению законодателя, сегодня стоит формировать госзаказ на целевой набор специалистов в сфере межнациональных и религиозных отношений.

«Надо определить, кто станет заказчиком - Федеральное агентство по делам национальностей, министерство науки и высшего образования, регионы или вузы», - считает он. По его словам, особого отношения требует подготовка таких кадров на уровне МСУ.

В свою очередь председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко подчеркнул, что необходимо обеспечить создание единой методической подготовки кадров в сфере межнациональных и религиозных отношений.

«Следует проработать вопрос создания на базе одного из ведущих вузов учебно-методического объединения и сети учебно-методических центров, которые бы обеспечивали повышение квалификации муниципальных и госслужащих. Не хватает не только молодых и перспективных кадров, но и системных инженеров, которые смогут выработать конкретные мероприятия с учетом особенностей регионов», - отметил он.

Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Боровская отметила, что потребность муниципалитетов и субъектов в специалистах может быть организована через целевое обучение. «Отбор можно делать не только на первом курсе, но и на старших. Регионы должны планировать контрольные цифры набора на целевое обучение. В планировании контрольных цифр может участвовать Федеральное агентство по делам национальностей», - уверена Боровская.

В заключение Турчак отметил, что все предложения участников Совета будут включены в проект решения и проработаны для дальнейшей проработки.