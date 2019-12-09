Общество

Стало известно, что россияне подарят своим детям на Новый год

Родители рассказали, какие подарки готовы подарить детям на Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, 41% россиян намерены подарить своим детям развивающие игры и наборы для творчества, 32% - игрушки, 25% - технику и электронику.

Порядка 15% жителей страны также рассматривают в качестве подарка одежду и обувь. Выше 30% респондентов готовы потратить на презент 2 тыс. рублей, еще треть опрошенных - от 2 до 5 тыс. рублей. Лишь 16% родителей могут выделить на подарки от 5 до 10 тыс. рублей.

Опрос проводился с 3 по 6 декабря среди 24485 пользователей портала «Дети Mail.ru».