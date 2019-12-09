Общество

Невельский депутат лишился полномочий за непредставление сведений о доходах

Невельской межрайонной прокуратурой Псковской области проведена проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства в органах местного самоуправления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что одним из депутатов представительного органа муниципального образования «Невельский район» в адрес губернатора Псковской области не представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи за 2018 год.

Тем самым им нарушены требования части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При этом в соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за несоблюдение обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством, полномочия депутата прекращаются досрочно.

В этой связи межрайонным прокурором в Собрание депутатов Невельского района внесено представление, в котором был поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

По результатам рассмотрения представления решением представительного органа муниципального района полномочия депутата, допустившего нарушение закона, прекращены досрочно.