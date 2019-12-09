Общество

Более 19 тонн французского мяса не прошли ветконтроль в Псковской области

На российско-латвийской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» государственным инспектором управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям были выявлены нарушения при проведении ветеринарного контроля 19,9 тонн мяса курицы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, продукция животного происхождения следовала автомобильным транспортом из департамента Дё-Севр, расположенного на западе Франции, в Акмолинскую область Республики Казахстан.

При проведении документарного контроля специалистами управления было установлено, что информация об адресе импортера, внесенная комитетом ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в разрешение на ввоз, не соответствует сведениям о грузополучателе, указанным в товаротранспортных документах и ветеринарном сертификате.

Ввоз 19,9 тонн куриного мяса на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.