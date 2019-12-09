Общество

Изменились условия предоставления жилья военнослужащим

Внесены поправки в правила ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих. В нее теперь включены сержанты, старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную службу после 31 декабря 2019 года, если общая продолжительность их военной службы по контракту составит 3 года. В этот период входит и продолжительность военной службы по контракту. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 11 декабря, пишет «Парламентская газета».

В документе также скорректированы сроки внесения записи о включении военнослужащего в реестр участников накопительно-ипотечной системы.

Накопительно-ипотечная система (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих действует в стране уже почти пять лет. Участниками НИС уже стали более ста тысяч военнослужащих. Система даёт молодым военнослужащим возможность реализовать свое право на постоянное жильё уже в начале прохождения службы с использованием целевого жилищного займа. При этом участник системы сам может определить место приобретения своей квартиры и ёе характеристики.

Основным источником формирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих являются взносы, выделяемые из федерального бюджета. Размер такого взноса на одного участника НИС устанавливается Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год.

Категории военнослужащих, имеющих право на вступление в НИС, определены статьей 9 Федерального закона 117 «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Выпускники военных образовательных учреждений, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года, включаются в реестр участников НИС сразу после присвоения им воинского звания офицера. Тем же военнослужащим, кто имеет право на добровольное вступление в НИС, необходимо написать рапорт на командира воинской части.

Важно, что наличие собственного жилья у военнослужащего или членов его семьи не препятствует его вступлению в НИС.