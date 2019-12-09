Общество

Россияне считают проведение массовых акций протеста в своем населенном пункте маловероятным - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения изучил протестные настроения россиян.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВЦИОМ, более половины россиян (54%) ничего не слышали об акциях протеста или митингах в стране за последний месяц. Только каждый десятый заявил, что хорошо информирован о подобных акциях (8%). Уровень содержательной информированности выше среди респондентов в возрасте 18-24 лет (16%). Группу фоновой информированности об акциях протеста составляют треть опрошенных (38%). В нее вошли те, кто слышал об акциях, но не знает подробностей.

Вероятность проведения массовых акций протеста в их населенном пункте большинство респондентов оценивают как низкую (66%). Допускают проведение таких акций 28% опрошенных — данный показатель вернулся к весенним значениям (в июне-августе доля данных ответов колебалась в пределах 30-31%). При этом личное участие допускают 24% опрошенных (пиковое значение в июне-июле составляло 27%).

При тестировании отношения респондентов к допустимости различных форм протестной активности более половины (53%) заявили о неприемлемости для них ни одной из предложенных форм участия. Треть допустили возможность подписать обращение или петицию (33%, чаще 25-34-летние россияне - 39%). В шествии готовы принять участие 14% опрошенных, а распространять информацию для привлечения внимания к проблемам - 8%.