На выходных состоится праздник в честь открытия супермаркета «Перекресток»

Праздник в честь открытия супермаркета «Перекресток» в Пскове состоится в субботу, 14 декабря, в 12.00.
Всех гостей ожидают:
- конкурсы и викторины;
- море воздушных шаров;
- выступление вокальных коллективов;
- розыгрыш трех супер-призов в номинации «Самый крупный чек часа» (в 13.00, 14.00 и 15.00);
- бесплатное мгновенное фото на магните (фотобудка);
- интерактивы от сказочных героев для самых маленьких, сладости и веселые игры;
- бесплатная студия аквагрима.
Вход на праздник свободный.
Супермаркет работает в ТРК «Акваполис» уже сейчас с 09.00 до 23.00.