Общество

ОНФ организовал для студентов экскурсию-стажировку на псковскую «Славянку»

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках акции «Дни в профессии» организовали для студентов Псковского государственного университета экскурсию-стажировку на ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ОНФ, к экскурсии по швейной фабрике присоединились студенты 2 курса направления «Менеджмент» и учащиеся 2 и 3 курсов по направлению «Инноватика».

Студенты узнали об истории фабрики и выпускаемой продукции, первыми посмотрели новую коллекцию, которую представят в середине декабря 2019 года на выставке в Москве, а также примерили новую спортивную коллекцию.

Во время экскурсии молодые люди прошлись по производственным цехам предприятия, узнали об особенностях технологического процесса производства.

После знакомства с работой швейной фабрики активисты ОНФ рассказали студентам о проекте «Профстажировки 2.0», где учащиеся могут выбрать себе задание от крупнейших российских организаций и попробовать получить шанс на стажировку.

«Это очень важный и актуальный для студентов Псковской области проект. Уверенный взгляд в будущее и вера свои силы максимально повысят эффективность в выборе профессии», - отметила член регионального штаба ОНФ в Псковской области Екатерина Сергеева.

Кейсы на платформе «Профстажировки 2.0» на данный момент представили две псковские компании – швейная фабрика «Славянка» и Псковский филиал МРСК Северо-Запада.