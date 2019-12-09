Общество

Собственникам предлагают гарантировать полную компенсацию за изъятие недвижимости

При изъятии имущества для государственных и муниципальных нужд собственники смогут претендовать на равноценную сумму возмещения. Соответствующий правительственный законопроект рекомендовали принять во втором чтении на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, сообщает «Парламентская газета».

Согласно закону, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

При этом размер, порядок и сроки выплаты возмещения собственникам определяются соглашением об изъятии. Если по истечении трёх месяцев со дня направления проекта соглашения об изъятии недвижимости оно не было подписано собственником, недвижимость могут забрать в принудительном порядке на основании судебного решения.

Стоимость имущества определяется на день, предшествующий принятию решения об утверждении документации по планировке территории. Но правовые акты, которыми утверждается эта документация, могут быть приняты значительно раньше, чем решения об изъятии соответствующих земельных участков. В таком случае стоимость участка может быть ниже, чем реальная цена на момент изъятия.

Авторы документа предлагают установить, что стоимость имущества, изымаемого для государственных и муниципальных нужд, должна определяться в общем порядке, установленном Земельным кодексом.

«Изменения, вносимые законопроектом, направлены на возможность реализации собственником или иным правообладателем изымаемого имущества права на получение справедливого и равноценного возмещения за принудительное изъятие недвижимого имущества, размер которого определяется судом», — сказано в пояснительной записке.