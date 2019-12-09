Общество

Минтруд напомнил, когда чиновникам нельзя принимать подарки

В преддверии праздников Минтруд направил в федеральные госорганы, региональным властям, в ЦБ, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации письма с разъяснением запрета для чиновников дарить и получать подарки. Об этом сообщает РИА Новости.

Антикоррупционным законодательством и Гражданским кодексом установлен запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей, напомнили в министерстве.

Исключение составляют презенты, полученные в связи с официальными мероприятиями, например, протокольными, и служебными командировками. Такие подарки нужно сдавать. В любых других случаях, получив подарок, чиновник нарушает запрет. Это влечет ответственность вплоть до увольнения, а если подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность.

В Минтруде подчеркнули, что госслужащим нельзя брать подарки у подчиненных в нерабочее время, а также у тех служащих, что являются их друзьями. Чиновникам также рекомендуется воздерживаться от безвозмездного получения услуг, а также имущества, в том числе во временное пользование, так как это расценивается как материальная выгода.