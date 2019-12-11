Общество

В Роскачестве рассказали, как безопасно делать покупки в интернете

Эксперты Роскачества рассказали, как безопасно делать покупки у физлиц через интернет и избежать столкновения с мошенниками.

Итак, если вы покупатель, специалисты рекомендуют изучать профиль продавца и систему рейтингов и отзывов. Чем выше рейтинг, тем ниже шанс наткнуться на мошенника.

Не стоит соглашаться на предоплату. Если продавец ее требует, лучше прекратить с ним диалог и отказаться от приобретения.

Не надо переходить по подозрительным ссылкам, полученным в сообщениях на интернет-площадке или в смс, ведь это могут быть ссылки на фишинговые страницы, которые похожи на сайты известных интернет-площадок. Злоумышленники предложат жертве оформить доставку товара и оплатить его онлайн, и разобраться, где правда, где ложь, будет непросто.

Также рекомендуется не покупаться на «смешные» цены, а если сделка состоится, то тщательно проверять товар перед тем, как отдать за него деньги.

Если вы продавец - не сообщайте лишние данные своей карты и коды, пришедшие по смс. Номера карты достаточно. Не привязывайте свои карты к чужим номерам, не передавайте товар «курьерам», если безналичная оплата не прошла.