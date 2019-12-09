Общество

В следующем году Карамышевская и Стремуткинская школы получат средства на долгожданный ремонт

Ремонт Карамышевской и Стремуткинской общеобразовательных школ запланирован на 2020 год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 11 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

«Для того, чтобы заявиться на финансирование по капитальному ремонту образовательных учреждений, необходима разработка проектно-сметной документации. Мы все запросили о наличии такой документации по объектам образования все муниципальные образования, поскольку сегодня мы понимаем, что определенная сумма придет в областной бюджет. В частности, ремонт кровли в Стремуткинской школе и ремонтные работы в Карамышевской школе предлагается включить сразу на 2020 год», - рассказал он.

Заместитель главы Псковского района Геннадий Ранцев, в свою очередь, отметил, что срочного капремонта требует также Моглинская школа, где состояние пищеблока не соответствует нормам СанПиНа. «Здесь обучается 430 человек, это самая большая по численности учеников школа в районе. Часть кровли над столовой школы находится в плачевном состоянии, и состояние пищеблока тоже в крайне плачевном состоянии», - поделился чиновник. При этом он сообщил, что проектно-сметной документации по этому объекту пока нет.

Вице-спикер областного Собрания депутатов Анатолий Копосов обратил внимание, что протекающая кровля в школе - это очень опасно: «может произойти короткое замыкание и, как следствие, пожар».

«Моглинскую школу мы предлагаем ставить в планы на 2021-2022-2023 годы, поскольку там еще необходимо разработать проектно-сметную документацию», - прокомментировал Александр Седунов и напомнил, что в Моглинскую школу уже направлялись средства на ремонт спортивного зала.