Общество

Региональный ФСС отреагировал на опубликованную на сайте ПЛН жалобу псковички

Псковское региональное отделение ФСС РФ отреагировало на опубликованную на сайте Псковской Ленты Новостей жалобу псковички о необеспечении ее ребенка-инвалида средствами реабилитации.

В учреждении пояснили, что за приобретенный самостоятельно корсет Псковским региональным отделением Фонда женщине была выплачена компенсация понесенных расходов на основании поданного личного заявления.

«Согласно действующему законодательству, размер выплаченной компенсации не мог превышать стоимость соответствующего технического средства реабилитации в рамках последнего на тот период заключенного учреждением государственного контракта», - отметили в учреждении.

Напомним, Псковское региональное отделение ФСС РФ является участником пилотного проекта «Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов» (ПИН). Это система предварительного уведомления представителей детей-инвалидов о праве на обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ).

«На имя матери ребенка-инвалида 30 января 2019 года почтовым отправлением был направлен персональный план обеспечения ребенка техническим средством реабилитации на 2019 год, а также форма заявления на обеспечение ребенка-инвалида ТСР. Заявление в Псковское региональное отделение ФСС РФ поступило от женщины 10 декабря 2019 года и было зарегистрировано», - пояснили в ФСС.

В настоящее время региональным отделением осуществляется проведение конкурентных процедур по закупке для инвалидов технических средств реабилитации, в том числе закупка «Выполнение работ по изготовлению корсетов полужесткой фиксации, реклинаторов для обеспечения инвалидов в 2020 году». По итогам проведения закупочной процедуры и после заключения государственного контракта ребенок-инвалид будет обеспечен корсетом жесткой фиксации в I квартале 2020 года.