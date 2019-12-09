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Общество

«Московский комсомолец» отмечает вековой юбилей

11.12.2019 12:11|ПсковКомментариев: 1

Вековой юбилей отмечает газета «Московский комсомолец». Первый номер газеты читатели увидели сто лет назад, 11 декабря 1919 года. Издание было выпущено под эгидой Московского комитета Российского коммунистического союза молодежи и называлось в то время «Юный коммунар».

За свою вековую историю газета несколько раз сменяла название. Так, уже спустя несколько месяцев после дебютного тиража издание получило наименование «Юношеская правда». В 1924 году, после смерти Владимир Ленина, газета была переименована в «Московского ленинца». Современное название она обрела через четыре года — в сентябре 1929 года.

В 30-е годы газета не издавалась. Она вернулась к читателям в 1940 году, но через год, с наступлением Великой Отечественной войны, печать снова прекратилась. Второе пришествие «МК» состоялось в октябре 1945 года, пишет «Парламентская газета».

В 70-е годы газета взяла фокус на отечественный и западный шоу-бизнес. Издание рассказывало о неформальных движениях молодежи, о современных исполнителях, песнях и кино. В те же годы появилась известная рубрика «Звуковая дорожка» с хит-парадами, на основе которых издание вручало премии.

Впрочем, активно «Московский комсомолец» участвовал и в политической и социальной жизни страны. Хорошо иллюстрирует это, например, тот факт, что с подачи «МК» в наш лексикон вошла идиома «четвёртая власть».

До 1991 года учредителем газеты были молодёжные структуры ВЛКСМ. Частным изданием она стала после августовского путча 1991 года: редакция не согласилась с позицией своего руководства. С осени 1992 года «Московским комсомольцем» владеет ее главный редактор Павел Гусев.

Вскоре на базе издания был создан медиахолдинг. Кроме ежедневной газеты «МК» выпускает региональный еженедельник, телегид, а также приложения для более конкретных аудиторий — автомобилистов, охотников, женщин.

С юбилеем газету поздравил президент страны Владимир Путин. «Важно, что вы с уважением относитесь к богатейшему творческому, идейному наследию своих предшественников, воплощаете в жизнь разнообразные и неизменно интересные проекты, планы, инициативы. И потому, несмотря на почтенный возраст, «МК» сохраняет юношеский задор и особую, позитивную энергетику и по праву считается одним из признанных лидеров печатных СМИ в России. Убежден, что издание и впредь будет успешно развиваться, оставаться востребованным для самого широкого круга читателей. Залог этому - ваш дружный коллектив профессионалов-единомышленников, искренне любящих свою работу», - говорится в поздравлении президента.

Напомним, с ноября текущего года сайт «Московский комсомолец в Пскове» работает под эгидой медиахолдинга «Гражданская пресса». Главный редактор «МК в Пскове» - Виктория Голубкова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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