«Московский комсомолец» отмечает вековой юбилей

Вековой юбилей отмечает газета «Московский комсомолец». Первый номер газеты читатели увидели сто лет назад, 11 декабря 1919 года. Издание было выпущено под эгидой Московского комитета Российского коммунистического союза молодежи и называлось в то время «Юный коммунар».
За свою вековую историю газета несколько раз сменяла название. Так, уже спустя несколько месяцев после дебютного тиража издание получило наименование «Юношеская правда». В 1924 году, после смерти Владимир Ленина, газета была переименована в «Московского ленинца». Современное название она обрела через четыре года — в сентябре 1929 года.
В 30-е годы газета не издавалась. Она вернулась к читателям в 1940 году, но через год, с наступлением Великой Отечественной войны, печать снова прекратилась. Второе пришествие «МК» состоялось в октябре 1945 года, пишет «Парламентская газета».
В 70-е годы газета взяла фокус на отечественный и западный шоу-бизнес. Издание рассказывало о неформальных движениях молодежи, о современных исполнителях, песнях и кино. В те же годы появилась известная рубрика «Звуковая дорожка» с хит-парадами, на основе которых издание вручало премии.
Впрочем, активно «Московский комсомолец» участвовал и в политической и социальной жизни страны. Хорошо иллюстрирует это, например, тот факт, что с подачи «МК» в наш лексикон вошла идиома «четвёртая власть».
До 1991 года учредителем газеты были молодёжные структуры ВЛКСМ. Частным изданием она стала после августовского путча 1991 года: редакция не согласилась с позицией своего руководства. С осени 1992 года «Московским комсомольцем» владеет ее главный редактор Павел Гусев.
Вскоре на базе издания был создан медиахолдинг. Кроме ежедневной газеты «МК» выпускает региональный еженедельник, телегид, а также приложения для более конкретных аудиторий — автомобилистов, охотников, женщин.
С юбилеем газету поздравил президент страны Владимир Путин. «Важно, что вы с уважением относитесь к богатейшему творческому, идейному наследию своих предшественников, воплощаете в жизнь разнообразные и неизменно интересные проекты, планы, инициативы. И потому, несмотря на почтенный возраст, «МК» сохраняет юношеский задор и особую, позитивную энергетику и по праву считается одним из признанных лидеров печатных СМИ в России. Убежден, что издание и впредь будет успешно развиваться, оставаться востребованным для самого широкого круга читателей. Залог этому - ваш дружный коллектив профессионалов-единомышленников, искренне любящих свою работу», - говорится в поздравлении президента.
Напомним, с ноября текущего года сайт «Московский комсомолец в Пскове» работает под эгидой медиахолдинга «Гражданская пресса». Главный редактор «МК в Пскове» - Виктория Голубкова.