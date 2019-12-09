Общество

Сбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода

В I полугодии 2019 года Сбербанк отразил больше 2000 кибератак, говорится в презентации кредитной организации, подготовленной ко Дню аналитика, пишет «Интерфакс».

С начала 2018 года банк спас 67 млрд рублей клиентов, следует из материалов банка. Эффективность системы фрод-мониторинга в компании оценивают в 96%.

В начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк подтверждал утечку по 200 картам, затем оказалось, что их было 5000. Все эти карты были перевыпущены. В банке инцидент связали с попыткой одного из менеджеров украсть клиентскую информацию ради перепродажи.