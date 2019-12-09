Общество

В Псковской области намерены скорректировать закон о доплатах руководителям государственных и муниципальных учреждений с большим стажем

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников выступил с инициативой по исключению ограничений на получение ежемесячной денежной выплаты (в размере 1000 рублей) по двум и более основаниям для граждан, имеющих стаж 15 и более лет на должности руководителей государственных и муниципальных учреждений Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этой проблеме он рассказал сегодня, 11 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Он отметил, что согласно поправкам в федеральный закон, указанные получатели поддержки, если они получают более одной социальной выплаты, должны выбрать только одну. «Чаще всего выбирают выплату как ветераны труда, потому что она больше. При этом остаются без 1000 рублей дополнительной денежной выплаты», - добавил Владимир Яников.

Напомним, на июльской сессии регионального парламента приняли закон, согласно которому жители Псковской области, имеющие стаж не менее 15 лет в должности руководителя государственных и (или) муниципальных организаций культуры на территории региона, а также те, кто имеет стаж не менее 15 лет в должности руководителя организаций ветеринарной службы, находящихся в ведении Псковской области, смогут получать ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей, которая выплачивается пожизненно.

По данным комитета по социальной защите Псковской области, если первоначально на такую доплату могли рассчитывать 12 человек, то теперь их количество сократилось до трех.

Владимир Яников предложил изменить формулировку данной выплаты, чтобы ее можно было выплачивать без ограничений. В правовом управлении регионального парламента уточнили, что речь идет о федеральном законодательстве, поэтому «какую бы мы формулировку не выбрали, но, если это будет социальная выплата, то придется выбирать наиболее выгодную в любом случае».

Члены согласительной комиссии пришли к единому мнению, что необходимо подготовить предложения по внесению изменений в профильный закон, которые все-таки позволят исключить ограничения на получение ежемесячной денежной выплаты, если это не будет противоречить федеральному законодательству.