Общество

Росфинмониторинг пресек деятельность 25 теневых площадок в 2019 году

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с другими ведомствами с начала 2019 года закрыла 25 теневых площадок, на которых отмывалось около 38 миллиардов рублей. Об этом 11 декабря рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на «правительственном часе» в Совете Федерации, сообщает «Парламентская газета».

«В 2019-м Росфинмониторингу совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 миллиардов рублей. Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков, установлены операции, переданы в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 миллиард рублей», — рассказал Чиханчин сенаторам.

По его словам, чаще всего для осуществления преступной деятельности используют номинальные юридические лица, то есть фирмы-однодневки, наличные денежные средства, вывод денег за рубеж, электронные средства платежа и виртуальные активы.

Чтобы минимизировать риски использования судебной системы для обналичивания и вывода денег за рубеж по притворным основаниям службу более 1,5 тысячи раз привлекали в процессах в качестве третьего лица.

«С учетом заключений Росфинмониторинга судами приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 миллиардов рублей. В результате эти деньги удалось не пустить в теневой сектор экономики», — отметил чиновник.