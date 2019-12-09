Общество

Возможность открытия кабинета врача-педиатра и врачебной амбулатории на дальнем Завеличье обсудили на согласительной комиссии по проекту бюджета

Вопрос улучшения качества медицинской помощи, оказываемой населению Псковского района, обсудили члены согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, варианты решения этой проблемы обсуждались сегодня, 11 декабря, на очередном заседании комиссии.

Заместитель главы Псковского района Геннадий Ранцев сообщил, что в органы местного самоуправления поступило много обращений и жалоб со стороны населения. «Мы видим серьезный рост населения в Завеличинской волости, на сегодня число жителей волости превышает 10 000 человек. В связи с этим растет напряжение, связанное с получением медицинской помощи, в том числе, первичной», - поделился он.

Геннадий Ранцев отметил, что вопрос поднимается уже давно. Сейчас рассматривается возможность открытия в помещении площадью 236,8 кв. метров врачебной амбулатории и приемного кабинета врача-педиатра. По его словам, ориентировочная стоимость – 9 млн рублей за весь объект без учета внутренней отделки (на нее потребуется еще 3,5 млн рублей дополнительно). «Помещение уже подобрано, оно находится в одном из жилых домов», - добавил замглавы администрации района, при этом затруднившись назвать точный адрес дома.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова согласилась, что в Псковском районе доступность и качество медицинской помощи страдает. «Мы это напряжение чувствуем. Вопрос находится в проработке. В рамках национального проекта «Здравоохранение» уже делаются серьезные шаги. Строительство поликлиники в Псковском районе – история долгая, поэтому нам нужно предпринять какие-то предваряющие шаги», - прокомментировала она.

Руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в свою очередь сообщила, что органами исполнительной власти проведена большая подготовительная работа - проведен аудит всей первичной медико-санитарной помощи. «Вопросы ремонтов, строительства, приведения к правильным планировочным решениям будут рассматриваться в профильных министерствах – здравоохранения, Минстроем, Минфином. По каждому району и каждой точке мы будем отрабатывать конкретно. Точно так же может быть отработан вопрос и по кабинету в Завеличенской волости», - рассказала она.

«Конкретно этот объект мы могли бы рассмотреть в рамках программ по развитию первичной медико-санитарной помощи. До июля эта программа будет утверждаться в Москве. Поэтому надо срочно представить предложения. Решение о реализации будет зависеть от объемов выделенных средств», - добавила Вера Емельянова.

Члены согласительной комиссии по проекту бюджета приняли решение рекомендовать администрации Псковского района обсудить все возможные предложения совместно с региональным комитетом по здравоохранению, чтобы впоследствии появилась возможность заявиться на финансирование по тому или иному направлению.