Общество

В Пскове пройдет лекция фотографа Элеоноры Миллер

12 декабря в 18.30 в проектном офисе «Команды 2018» для тех, кто хочет сделать красивой свою страницу в социальных сетях и прийти к единому стилю пройдет встреча с Элеонорой Миллер, сообщается в социальных сетях.

Элеонора Миллер - известный фотограф Пскова, автор проекта «Happy pregnancy» и лучший свадебный фотограф 2017 года по версии городских газет. Окружающие считают ее популярным блогером, а она просто создает привлекательный контент и делится своими знаниями.



На лекции слушатели узнают:

какие тренды намечаются в мире контента;

как сделать привлекательное селфи: обработка и самые нужные программы;

что такое пресеты и лента в одном стиле;

что такое «флэтлэй» и для чего он нужен.



Встреча пройдет в рамках проекта «Спичка». Вход свободный по предварительной регистрации (всего 30 мест).