В Пскове пройдет лекция фотографа Элеоноры Миллер

12 декабря в 18.30 в проектном офисе «Команды 2018» для тех, кто хочет сделать красивой свою страницу в социальных сетях и прийти к единому стилю пройдет встреча с Элеонорой Миллер, сообщается в социальных сетях.
Элеонора Миллер - известный фотограф Пскова, автор проекта «Happy pregnancy» и лучший свадебный фотограф 2017 года по версии городских газет. Окружающие считают ее популярным блогером, а она просто создает привлекательный контент и делится своими знаниями.
На лекции слушатели узнают:
Встреча пройдет в рамках проекта «Спичка». Вход свободный по предварительной регистрации (всего 30 мест).