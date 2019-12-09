Общество

Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов оградят от непрошенных гостей к 2021 году

Вокруг Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов в 2021 году может быть установлено ограждение. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос обсуждался сегодня, 11 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Представитель регионального комитета по социальной защите населения пояснила, что на установку такого ограждения потребуется около 500 тысяч рублей. Оно позволит защитить пожилых жителей дома-интерната от шумной молодежи, ограничив ее доступ на территорию.

«За счет экономии к концу 2020 года мы сможем рассмотреть выделение средств на условиях софинансирования», - добавила чиновник.

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Добавим, что вопрос с установкой ограждения вокруг Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов в согласительную комиссию по проекту бюджета поделал депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев.