Общество

Центр юридической помощи «Земляки» помог многодетной великолукской семье не лишиться дома

Центры юридической помощи «Земляки» начали свою работу в Пскове и Великих Луках в начале лета 2019 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда «Земляки», в центр приходят люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, разрешить которую самостоятельно невозможно. Не у всех есть возможность оплатить услуги высококвалифицированных специалистов, а своих знаний в юридических вопросах бывает недостаточно.

За время работы Центра за юридической помощью обратились более 120 человек. Обращения касаются различных сфер жизни, а иногда их от их решения зависит комфортное существование целой семьи. Так и произошло в ситуации Елены Понятовой, матери троих детей.

Семья Понятовых приобрела в Великих Луках дом в ипотеку. Трудности начались тогда, когда семья не смогла выплачивать ежемесячные ипотечные выплаты из-за потери работы. Сложности с выплатами продолжались около двух лет, поэтому банком было принято решение о реализации имущества Понятовых в счет долгов.

Тогда Елена Понятова нашла в интернете информацию о Центре юридической помощи «Земляки». Оставалось совсем немного времени до того, как судебные приставы готовы были описать имущество семьи, но специалисты Центра сработали четко и слаженно, не дав семье оказаться на улице.

С банком заключили мировое соглашение, согласно которому имущество остается в пользовании Понятовых, а они, в свою очередь, продолжают ежемесячные выплаты в привычном режиме.

«В «Земляках» нам помогли не только юридически, но и морально. Благодаря Центру мы отстояли свой дом. Очень благодарны тем, кто занимается этим благим делом и помогает людям», - сказала Елена Понятова.



Как отметил преподаватель ВФ Псков ГУ Александр Торбин, семье действительно нужна была квалифицированная помощь. «Семья обратилась к нам с проблемой в стадии заключения. Все имущество уже было готово к реализации, - сказал он. – Но проблему удалось решить на данном этапе». По его словам, женщине помогли сформулировать вопросы к банку, подготовили нужные документы и содействовали в общении с судебными приставами. В итоге, удалось заключить мировое соглашение с банком.

Стоит отметить, что в решении юридических вопросов гражданам помогают не только специалисты, но и студенты юридического факультета Псков ГУ. Это позволяет начинающим юристам не только приобретать практический опыт, но и реализовываться с моральной точки зрения.

Так, студентка Великолукского филиала Псков ГУ Анастасия Артемьева считает, что работа Центра очень важна, потому что дает возможность бескорыстно помогать людям и приобретать новые знания.

«Я всегда мечтала помогать людям, а сейчас такая возможность есть, и я ею пользуюсь», - говорит студентка.

Напомним, что главная цель проекта — оперативно помочь всем, кто остро нуждается в юридической поддержке, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Инициатором создания центра выступил депутат Госдумы Александр Козловский и актив благотворительного фонда «Земляки». Помощь сотрудников Центра абсолютно бесплатна, офис в Великих Луках работает по улице Карла Либкнехта, 13а. Прием ведется по вторникам и четвергам с 16 до 18 часов. Запись на прием ведется по телефону 6-99-86.



Кроме того, любой желающий может оставить свой вопрос на сайте Центра zpravo60.ru или в сети ВКонтакте.