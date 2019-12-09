Общество

Благоустройство территории псковского ГКЦ завершили установкой контейнерной площадки

Благоустройство территории псковского ГКЦ завершилось установкой современной контейнерной площадки.

Как сообщили ЦДИ в компании «АСПО», которая установила площадку, это современное место накопления отходов, которое соответствует правилам благоустройства города Пскова. Такой вариант оформления контейнерной площадки позволяет пользоваться ей с комфортом, исключая разнос мусора птицами, животными и ветром.

«Городской культурный центр обратился в «АСПО» с заказом, который мы исполнили. Это традиционное решение, которое, на наш взгляд является оптимальным для современных городских условий», - рассказали ЦДИ в компании.

На конструкции размещен паспорт объекта, в котором указаны сведения о пользователях контейнеров, график и периодичность вывоза отходов, а также контактная информация об организациях, осуществляющих уборку отходов.

Все чаще в Пскове встречаются аккуратные контейнерные площадки, которые приходят на смену варварским помойкам.

Современные площадки не портят облик дворов, обеспечивают возможность накопления отходов цивилизованным способом.

В Пскове есть управляющая организация, территория, которой выгодно отличается от большинства псковских дворов. «Изюминка» территории, отметим, не нового фонда, а хрущевок, - чистота и благоустроенные контейнерные площадки. Подробности читайте ЗДЕСЬ.