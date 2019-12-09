Общество

В Себежской школе к 155-летию заменят все старые дверные и оконные проемы

В общеобразовательной школе Себежского района к 155-летию заменят все старые оконные и дверные проемы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 11 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Вице-спикер областного Собрания депутатов Борис Полозов сообщил, что самую большую школу Себежского района ремонтировали в течение десяти лет и на сегодняшний день ее в целом привели в порядок. «Сегодня она в очень хорошем состоянии, но часть оконных и дверных проемов остались старыми, гнилыми. Подготовлена смета - на замену проемов потребуется 881 тыс. рублей», - рассказал он.

Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов уточнил, что данный объект будет включен в программу развития образования для реализации к 1 сентября 2020 года.

Аналогичная просьба поступила из Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки. «Там очень старое здание, которое в последние годы стало невозможно натопить из-за совершенно негодных окон. На эти работы необходимы выделить 75 тысяч рублей», - пояснил Борис Полозов.

Члены согласительной комиссии по проекту бюджета пришли к выводу, что этот вопрос можно решить за счет средств районного бюджета, поскольку речь идет о незначительных средствах. Соответствующие рекомендации будут направлены в адрес муниципалитета.