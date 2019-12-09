Общество

Псковская таможня предупреждает об очереди на границе в МАПП Бурачки

Все таможенные посты Псковской таможни готовы к предновогоднему увеличению потока транспортных средств.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, в преддверии новогодних и рождественских праздничных дней на сопредельной стороне наблюдается скопление транспортных средств международной перевозки, следующих в Российскую Федерацию через пункт пропуска Бурачки в Себежском районе. Во избежание длительного ожидания въезда на российский пункт пропуска Псковская таможня рекомендует перевозчикам для пересечения государственной границы рассматривать другие пункты пропуска, в том числе Псковской таможни: МАПП Убылинка в Пыталовском районе, МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора в Печорском районе.

«В декабре этого года при наличии очереди и ритмичной подачи транспортных средств сопредельными сторонами таможенные посты по направлению на въезд в Российскую Федерацию оформляют за сутки до 700 грузовых транспортных средств международной перевозки, - отметил начальник службы организации таможенного контроля Андрей Ларченко. - Все таможенные посты таможни оборудованы для проведения таможенного контроля в полном объеме».