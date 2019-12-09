Общество

Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды на торжественном приеме в честь Дня Конституции РФ

Торжественный прием в преддверии Дня Конституции Российской Федерации прошел в Приказных палатах Пскова в среду, 11 декабря. На мероприятии губернатор Псковской области Михаил Ведерников впервые вручил региональные награды «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Перед торжественной церемонией глава региона отметил особую роль Конституции в жизни нашей страны. «Это особый документ. В нем, по сути, юридически закреплена главная система ценностей нашей страны. Права и свободы человека, гражданский мир и согласие, единство и равноправие народов, - эти принципы уже 26 лет определяют нашу жизнь главным документом государства. И каждый из вас, исходя из своих личных принципов и убеждений, должностных обязанностей, защищает, укрепляет и поддерживает их, обеспечивает их соблюдение», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что за каждым награждаемым стоит большая история, настоящий поступок, которым гордится и Псковская область, и Россия в целом.

Первую награду - медаль «За заслуги перед Псковской областью» Михаил Ведерников вручил члену Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», члену Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству Валентину Курбатову за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры и искусства.

Почетного знака был удостоен Алексей Мигров - руководитель исполкома Великолукского горсовета, глава администрации и позже мэр Великих Лук в период с 1986 по 2004 год.

За достойное воспитание сына Алексея Воробьева - Героя России, воина легендарной 6-й роты, проявившего мужество и героизм при защите Отечества, медалями «Родительская слава Псковской области» Глава региона наградил Владимира и Нину Воробьевых. За воспитание выдающихся спортсменов - футболистов Дмитрия и Андрея Аленичевых, региональной награды во время торжественной церемонии была удостоена Антонина Аленичева. Также награду за достижения в области воспитания детей вручили многодетной матери Татьяне Ефимовой.

На торжественном приеме прошло вручение государственных и ведомственных наград военнослужащим Псковского гарнизона, работникам сельского хозяйства и дорожной отрасли. Орден Почета Михаил Ведерников вручил члену Псковской городской общественной организации «Союз бывших военнослужащих бригады специального назначения «Военный спецназ» Анатолию Блажко.

Благодарности Президента России был удостоен декан факультета вычислительной техники и электроэнергетики, заведующий кафедрой вычислительной техники Псковского государственного университета Сергей Лехин.

Благодарностями от Совета Федерации Федерального Собрания РФ за вклад в развитие местного самоуправления отмечены руководители Красногородского района Валентина Понизовская, сельского поселения «Шелковская волость» Великолукского района Любовь Богатырева, сельского поселения «Дубровенская волость» Порховского района Алексей Петров и управляющий делами Администрации Островского района Ольга Затравкина.

Сразу два музыкальных коллектива были удостоены Почетной грамоты губернатора Псковской области: ансамбль русской музыки «Псков» под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Александра Либа, а также сводный духовой оркестр 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Глава региона также отметил псковичей, внесших большой вклад в воспитание детей. Почетную грамоту получили воспитатель Плюсского дошкольного Центра развития ребенка Нина Титова, а также опекуны и приемные родители Наталья Мандзибура, Людмила Семенова.

«Мы готовы трудиться в команде в режиме 24/7, чтобы вырастить достойных жителей Псковской области, которые в будущем получат самые высокие награды», - отметила в ответном слове Людмила Семенова.

По уже сложившейся традиции в день торжественного приема в Приказных палатах юным псковичам вручили и их первые паспорта. Документ из рук губернатора получили 10 псковских школьников. С ответным словом от юных псковичей выступил Владислав Калинин, который подчеркнул, что для него большая честь получать свой первый документ в столь торжественной обстановке. «От всей своей семьи поздравляю всех собравшихся и всю Псковскую область с Днем Конституции», - завершил свое выступление Владислав Калинин.

В завершении торжественной части мероприятия в Приказных палатах Псковского кремля прозвучал гимн Псковской области. Губернатор подчеркнул, что над созданием данного символа региона велась серьезная работа. Законодательно главное музыкальное произведение региона утверждено в конце октября текущего года. «Мне кажется символичным и правильным, что гимн Псковской области впервые прозвучит именно здесь - в самом сердце Псковской земли, и именно сейчас, для наших выдающихся земляков и соотечественников», - подытожил Михаил Ведерников.

В торжественном приеме по случаю Дня Конституции России приняли участие представители исполнительной власти региона, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, артист театра и кино Виталий Гогунский, композитор и продюсер Тихон Хренников, а также руководители территориальных подразделений федеральных ведомств и правоохранительных структур.