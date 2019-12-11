Общество

ВЦИОМ: более 40% россиян заявили, что не доверяют врачам

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 41% россиян за последние несколько лет перепроверяли диагноз и назначения врача. Результаты исследования опубликованы на сайте социологического центра, пишет «Деловой Петербург».

«За консультациями к другим специалистам, советами к близким или фармацевтам чаще обращались опрошенные в возрасте от 25 до 44 лет (50%). Среди населения старше 60 лет уровень доверия врачам заметно выше – 73%», – сообщает ВЦИОМ.

75% респондентов в ходе опроса заявили о том, что, по их мнению, качество предоставляемых в больницах и поликлиниках услуг и работа медицинских учреждений должны контролироваться независимой структурой, например страховыми компаниями.

Также в ходе исследования выяснилось, что доля россиян, обращавшихся в медучреждения по полису ОМС, в течение года выросла на 5%. На момент опроса она составляла 61%, в октябре 2018 года – 56%.