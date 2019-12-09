Общество

Круглый стол в защиту избитого в Любятово подростка прошел в Пскове

В Пскове прошел круглый стол «Нет насилию. В защиту подростка Ильи Соколова». Мероприятие инициировано региональным отделением Союза женщин России, поводом для обсуждения стало недавнее нападение на 15-летнего подростка в Любятово, который в результате избиения получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа со смещением и перелом орбиты глаза. В круглом столе приняли участие родители пострадавшего, директор школы №17, где учится Илья Соколов, сотрудники УМВД России по Псковской области, депутаты и представители общественности, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы не могли пройти мимо этой ситуации. Мы считаем, что это вопиющий случай. В ходе знакомства с историей мы узнали, что вымогательству от напавших на подростка несовершеннолетних подвергались и другие дети. Подобные факты есть и в других школах, известны случаи в Пушкиногорском районе и других. Проблему нельзя умалчивать. Мы бы хотели, чтобы органы власти и представители полиции не остались в стороне, протянули руку и держали вместе с нами ситуацию под контролем. Сейчас уже ходят слухи, степень увечий будет переквалифицирована, и это не позволит родителям довести дело до суда. По имеющейся информации, в Любятово есть группа людей цыганской национальности, которых боятся дети», - заявила председатель Псковского регионального отделения СЖР Наталья Никифорова.

Начальник управления МВД России по Псковской области, генерал майор Алексей Овсянников заявил, что любое насилие в отношении несовершеннолетних должно вызывать обеспокоенность. «Трое избивших подростка несовершеннолетних установлены, получены признательные показания. Пока преступление квалифицируется как тяжкое. Дело находится в следственном комитете», - заявил он. Алексей Овсянников также отметил, что нельзя назвать Любятово криминогенным районом. Уровень преступности там не больше, чем в других районах. По его словам, в районе работает участковый, ведется прием граждан, проводятся визиты в школу.

Мать пострадавшего Елена Федорова рассказала, что жизнь ребенка перевернулась с ног на голову. «Я не кричу о том, чтобы кого-то наказать, тут виноваты все, и мы родители в том числе. Я не снимаю с нас никакой ответственности. В день происшествия я написала пост в социальных сетях, и мне пришло обращение от мальчика. Он написал, что знает тех, кого еще били задержанные и «ставили» на деньги. Ребенок попросил об анонимности, так как боится, что его также изобьют. Он уверен, что нужно писать заявление всем вместе, иначе говорят, что их «отмажут», - рассказала мать подростка.

«Я стала бить тревогу, когда я пришла в школу директор и соцпедагог сказали, что я надумала ситуацию, что хочу опорочить школу», - заявила женщина.

Смотрите также Полиция: У избитого в Любятово подростка произошел конфликт с ранее знакомыми ровесниками

Директор школы №17 Светлана Алексеева выразила сочувствие родителям и пожелала скорейшего выздоровления ребенку от всего коллектива. Она рассказала, что в данной ситуации школа не бездействовала. «В школе было проведено расследование, собрана группа из социальных педагогов, психологов. Мы звонили в управление образования, прошли по классам, чтобы узнать, вдруг кто-то был свидетелем этой ситуации. Затем провели опрос детей, которые видели избиение. Сначала они не все рассказывали, так как были запуганы этими хулиганами. Дети рассказали, как все произошло и в чем причина. Мы установили, что это наши бывшие ученики, нашли их адреса в книгах учета и передали всю информацию полиции. Дети запуганы, многие «стоят на счетчиках», боятся, что их будут бить. Такие негодяи должны знать, что им грозит реальное наказание», - заявила она.

Заместитель председателя Псковского регионального отделения СЖР отметила, что необходимо, чтобы в каждой школе был школьный инспектор, который будет вести профилактическую работу и защищать детей. По ее мнению, он должен быть связан с правоохранительными органами.

Начальник ПДН УМВД России по городу Пскову Елена Петрова заявила, что работа с подростками и детьми в школе ведется систематически. Она заверила, что в связи с произошедшим будут проведены дополнительные профилактические мероприятия.